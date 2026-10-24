Le parole Ferrara: "Il tecnico che sognava di allenare questa squadra è chiamato a dare un senso al suo sogno"

E torna l’eroe scaricato. Tutto molto avvincente, ma anche terribilmente faticoso. E’ un infinito susseguirsi di luci e ombre, sospiri di sollievo e incubi già visti

l mistero dell’audio sparito. Dove è finito? Chi lo ha rubato, nascosto, rapito? Questo l’ultimo episodio della seguitissima serie televisiva intitolata “I misteri del Viola Park”. Questo evento segue quello del Var oscurato, uno dei tanti casi irrisolti presenti in questa serie arrivata alla seconda stagione. Riassunto delle puntate precedenti. Iniziamo prima col dire che il tutto è ambientato in un luogo paradisiaco: tanto verde, tanti campi da calcio e ristoranti e palestre, sale convegni, bar e perfino una chiesetta utile a fortificare lo spirito. Nella prima stagione i casi inspiegabili che iniziano a tormentare lo spettatore. Nel primo episodio, intitolato “Il ritorno del normal one (magari)”, ecco che dall’Arabia si rifà vivo un buon allenatore, persona per bene, amata da tanti ma forse non da tutti. Milioni spesi, grandi traguardi immaginati, tutto sembra scorrere, come nelle migliori sceneggiature, quelle che ti preparano al colpo di scena.

Che non manca. La serie diventa all’improvviso un thriller cupo, quasi nordico. Ai colori accesi dell’agiata periferia sud di Firenze si sostituisce un bianco e nero già anticipato dal prequel “Bona cisi”, che narra della fuga imprevista di un altro allenatore. Insomma. Buio, luce, di nuovo buio. Clima rigido, squadra in fondo alla classifica, paura. Manca solo la voce narrante di Carlo Lucarelli. “Il cambio” è l’episodio che racconta il ritorno di un altro ex, chiamato a salvare la lussuosa baracca. La trama è avventurosa e coinvolgente con tanto di lieto fine. Il pubblico tira un sospiro di sollievo, sul piccolo schermo tornano perfino i colori, mentre nel frattempo è arrivato il mistico Messiah, che rivoluziona tutto grazie ai soldi del presidente, il personaggio, questo va detto, più simpatico e generoso di questa serie epocale.

C’è la festa, si rivedono vecchi eroi e tante stelle. Nel frattempo c’è l’episodio “Bona cisi 2”, perché l’eroe della salvezza viene scaricato per fare posto a quello che diventerà un problema Grosso. Ma che succede? Squadra a terra. Nuove paure. La seconda stagione continua così. E torna l’eroe scaricato. Tutto molto avvincente, ma anche terribilmente faticoso. E’ un infinito susseguirsi di luci e ombre, sospiri di sollievo e incubi già visti. Tutto decisamente distopico. Le domande sono molteplici, così come i misteri. Perché la squadra non vince mai? Perché l’allenatore si è tolto la maglietta della salute? E’ forse un indizio? Scappare da questo incubo diventa l’unico obiettivo. La classifica è tornata a piangere a cascata. E ora il tecnico che sognava di allenare questa squadra è chiamato a dare un senso al suo sogno. L’action movie però lo chiama subito al miracolo, come l’agente Bourne quando pare spacciato e invece… L’episodio “San Siro” ci racconterà il poi. In ogni caso, resta solo da sperare che questa questa stagione sia l’ultima. Diciamocelo: lo spettatore ha un disperato bisogno di felicità.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione