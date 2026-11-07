Ferrara: "Da quando c'è il Var il dominio della Juve si è ridimensionato. Domani può essere la gara della svolta"

Le parole di Benedetto Ferrara che carica l'attesa di Fiorentina-Juve in scena domani sera all'Artemio Franchi

Benedetto Ferrara, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare la sfida tra Fiorentina e Juventus, sottolineando quanto la partita possa assumere un significato particolare per il gruppo guidato da Vanoli. Secondo Ferrara, infatti, il confronto con i bianconeri potrebbe rappresentare un momento decisivo, soprattutto sul piano psicologico, per rilanciare la squadra viola dopo un inizio di stagione caratterizzato da tante delusioni.

"La partita contro la Juventus può essere la svolta, sia mentalmente che sul campo. Potrebbe segnare l'inizio di un nuovo percorso e aiutare la Fiorentina a lasciarsi alle spalle tutta la delusione accumulata in questo avvio di stagione"

Sul valore della partita:

"Non è la Juventus che si fece rimontare dalla tripletta di Rossi e che poi iniziò a vincere tutto. Da quando c'è il VAR, anche il loro predominio si è ridimensionato. Oggi entrambe le squadre sembrano avere pezzi importanti, ma faticano ancora a completare il puzzle. Domani però l’emozione sarà comunque forte: si gioca di sera e la Fiorentina manca da troppo tempo l’appuntamento con una vittoria casalinga"