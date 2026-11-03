Ferrara: "Con Fagioli e Brescianini prendiamo gol regolarmente. Gonçalves e Oulai sono importanti per la Fiorentina"

Il punto di vista di Benedetto Ferrara sulle scelte di Paolo Vanoli e sulla qualità di alcuni elementi della rosa viola

Il giornalista Benedetto Ferrara ha analizzato il successo della Fiorentina in casa del Sassuolo durante l'edizione serale de "Il Pentasport" di Radio Bruno.

Ecco le parole del giornalista:

"La Fiorentina arriva alla partita contro la Juventus con il sorriso e senza le paranoie addosso, grazie a una vittoria meritata. Certo, abbiamo affrontato un Sassuolo reduce da una fase horror in difesa, e la nostra retroguardia continua a ballare. Però il secondo tempo di Reggio Emilia ha mostrato un'altra squadra rispetto a un primo tempo deprimente. La rete di Pellegrino prima dell'intervallo ci ha evitato un contraccolpo psicologico devastante, permettendoci di rientrare in campo con un altro spirito."



Sulle qualità offensive della rosa:

"Vedere all'opera i nostri artisti come Pedro Gonçalves, Mastantuono e Njie fa capire quanto valore ci sia in questa rosa. Goncalves e Oulai sono ormai giocatori troppo importanti per questa squadra. Il portoghese, con quel no-look che ha liberato Mastantuono, dimostra che tenerlo fuori è un lusso che non possiamo permetterci. Vanoli parla di barriere linguistiche per Oulai, ma il ragazzo parla francese, una lingua internazionale parlata anche nello spogliatoio. Si l'equilibrio con i vari Brescianini e Fagioli, ma la verità è che i gol si prendono lo stesso. Questa squadra non è costruita per fare speculazione: deve trovare confidenza nelle proprie qualità, e rinunciare al talento significa tarparsi le ali."



Sulla partita contro la Juve:

"La Juventus arriva alla sfida con i suoi problemi, tra un ambiente diviso e la figura di Spalletti in bilico. La Fiorentina deve affrontarla senza paura e sulle ali dell'entusiasmo, che non significa essere incoscienti, ma dare modo ai giocatori di qualità di esprimersi. Vanoli fa il suo mestiere e si assume le sue responsabilità nelle scelte, comprese quelle su Fagioli, che appare spesso fragile a livello caratteriale e non può essere considerato un punto di riferimento assoluto. Ora ci aspetta un esame fondamentale: servirà coraggio e la consapevolezza di poter giocare a viso aperto"

