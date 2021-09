Enrico Fedele, ex dirigente e procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare in occasione di Fiorentina-Napoli in programma per Domenica 3 Ottobre. Ecco le sue parole: “La partita contro la Fiorentina non sarà un banco di prova per il Napoli. Fiorentina e Torino perderanno. Il primo vero banco di prova degli azzurri sarà con la Roma e a dicembre con Milan e Inter. Il campionato è spaccato, il Napoli in questi scontri diretti dirà cosa potrà fare”.