Fattori: "L'errore di De Gea ha spento la partita. Giocherei con la difesa a 3 per proteggere la difesa"

Il commento di Sauro Fattori sulla formazione migliore della Fiorentina in vista dei prossimi impegni

Ospite della puntata serale di "Extra Viola" su Rtv38, Sauro Fattori ha parlato delle difficoltà della Fiorentina che resta ferma a 4 punti dopo la sconfitta contro il Como.

Ecco le parole dell'ex calciatore e allenatore della Fiorentina:

Sulla formazione:

"Adesso deve trovare un undici che fa punti e non può guardare in faccia nessuno. L'allenatore deve fare delle scelte. Quest'undici ideale va trovato ed io una mezza idea ce l'ho. Vanoli dovrebbe tornare a giocare a tre in difesa e sarebbe la cosa ideale per dare solidità alla difesa. Hai i giocatori per giocare cosi. Io sono più preoccupato quest'anno rispetto allo scorso anno. L'anno scorso avevamo una squadra più esperta."

Sull'undici ideale:

"Un 3-4-2-1 con una sorta di albero di Natale. De Gea in porta, non ci sono dubbi ma deve fare meglio di quello che sta facendo. In difesa giocherei con Dragusin centrale, Pongracic a destra e Ranieri o Viery a sinistra.

Sulla fascia destra metterei Dodò e a sinistra Jimenez. A centrocampo, due giocatori con Fagioli e Ndour o Fagioli e Brescianini. Fagioli è un giocatore di grande qualità e in questo momento puoi tenere anche Ndour. C'è Oulai che deve crescere e avrebbe un po' più di chances o Brescianini che è più esperto. Davanti Gonçalves deve giocare per forza e poi Mastantuono e Pellegrino"

Sulla partita con l'Inter:

"Con l'Inter qualsiasi modulo tu metta puoi perdere ugualmente. Lui deve dare un'impronta e scegliere 9 titolari poi qualcuno si può variare. Deve scegliere anche l'attaccante davanti perchè è importante. Bisogna cambiare principi di gioco e tocca a Vanoli. Quando c'è la situazione giusta la qualità viene fuori"

Sugli episodi arbitrali di Fiorentina-Como:

"La Fiorentina si deve fare sentire. Poi il risultato non cambia. Quest'anno siamo passati da un uso continuo del Var ad un uso inesistente. Il fallo c'era però noi nel momento in cui si poteva fare qualcosa abbiamo preso il 3-1 ed è stato letale"

Sul mercato degli svincolati:

"Acerbi darebbe una grande esperienza però vai a rivoluzionare un po' la situazione in difesa. Su Icardi è un bomber superiore a quelli che abbiamo ma bisogna che gliela porti la palla. Non è più dinamico ma è esperto, noi non siamo felicissimi di quelli che abbiamo ma ha un costo oneroso"

Su Vanoli:

"A me Vanoli non piaceva l'anno scorso ma l'hai ripreso e ti ci devi affidare. Se non ci sono i risultati diventa difficile però bisogna dargli fiducia"

Sull'errore di De Gea:

"Una palla facilissima, non so cosa pensava De Gea. L'errore che ha fatto sul gol ha spento la partita, De Gea deve fare la differenza poi se ci va bene cosi.. Se avesse fatto Martinelli quello che ha fatto lui avremmo da ridire, poi possono sbagliare tutti"