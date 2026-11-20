Farioli allontana l'Italia: "Sto bene al Porto, voglio proseguire questo lavoro in Portogallo"

Il tecnico del Porto ha parlato del suo ritorno in Italia

Dopo l'ottimo lavoro svolto in Portogallo nelle ultime settimane, il suo nome era stato associato a numerose panchine europee, incluse diverse società italiane. Oggi, tuttavia, ha scelto di esporsi personalmente per chiarire la propria posizione e confermare l'intenzione di proseguire la sua avventura al Porto. Si tratta di Francesco Farioli, in passato accostato anche alla Fiorentina, che ha smentito in modo ufficiale le indiscrezioni su un possibile addio ai Dragões. Ecco le sue dichiarazioni riprese da Tuttomercatoweb:

"Ritengo che le mie parole siano state fraintese. Quando un cronista mi ha domandato cosa mi riservasse il futuro, ho risposto 'Vedremo', ma era soltanto un modo per archiviare l'argomento. Il mio domani è qui, ho ancora un anno e mezzo di contratto. Per la prima volta nella mia carriera avverto una reale stabilità sotto molti punti di vista".

“Allenare una società come il Porto è un privilegio”

L'allenatore toscano ha poi speso parole d'elogio per il clima creato in questi mesi: "È un onore collaborare con questa rosa e con uno staff che incarna pienamente ciò che mi gratifica nel mio mestiere. Ormai non avverto più alcuna distinzione tra i miei collaboratori e quelli del club: siamo tutti un unico gruppo di lavoro del Porto". Dichiarazioni che ribadiscono la scelta del tecnico italiano di continuare alla guida della formazione lusitana, almeno nell'immediato, nonostante la crescente considerazione conquistata sul palcoscenico internazionale.