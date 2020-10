Fantacalcio: La quinta giornata. Consigli e suggerimenti per portare alla vittoria la vostra fantasquadra

SASSUOLO – TORINO

Venerdì 23 Ottobre ore 20.45

SASSUOLO

Il Sassuolo è in salute, i risultati parlano chiaro. Partiamo dalla difesa, Ferrari è da schierare, sempre pericoloso in area di rigore avversaria ed offre garanzie anche in fase difensiva. Muldur non è partito bene, meglio schierare Kyriakopoulos. Si a Locatelli, no a Obiang, non è giocatore da bonus, anzi, il malus è sempre dietro l’angolo. Caputo si mette sempre, è in forma ed ha l’Europeo nel mirino. Domenico Berardi senza alcun dubbio, è in un gran momento di forma. Haraslin si può mettere, è una grande scommessa, ma vorrà sfruttare l’occasione per mettersi in mostra. Filip Đuričić sta benissimo e va schierato, sembra aver trovato la continuità che gli è sempre mancata.

TORINO

Tre sconfitte su tre partite per la squadra di Giampaolo (ricordiamo che recupererà la partita con il Genoa il 4 Novembre). Se è possibile, guardare altrove per quanto riguarda la difesa, i diensori granata non offrono alcun tipo di garanzia. No a Rincon, troppe sbavature, e vale lo stesso per Meité. Linetty è il più pericoloso del centrocampo con i suoi inserimenti. Cercasi Verdi: il giocatore visto ed ammirato a Bologna è un lontano parente di quello di Torino, da schierare solo in caso di emergenza. Andrea Belotti è da mettere sempre e comunque. Bonazzoli vorrà sbloccarsi, il goal in questo campionato non è ancora arrivato, chissà se non arriverà proprio nell’anticipo di Venerdì sera…

ATALANTA – SAMPDORIA

Sabato 24 Ottobre ore 15.00

ATALANTA

Dopo il passo falso di Napoli, la squadra di Gasperini si è riscattata con una grande prova in Champions League e vorrà continuare su quelsta strada. Quindi via libera al blocco Atalanta ma con un occhio di riguardo al turnover del Gasp. In difesa Romero si è trsformato in uomo assist: sono ben due gli assist nelle ultime due partite (considerando anche l’assist di Martedì nella competizione europea). Bene Mario Pasalic, de Roon è in forma. Mojica? Si può mettere coprendosi. Da schierare Hateboer, ha già riposato con il Napoli, non pensiamo ci sarà un’altro turno di riposo per l’esterno olandese. Gomez e Duvan Zapata si mettono anche quando sono in ballottaggio. Si a Lammers. Occhi aperti su Aleksej Mirančuk: ha esordito Martedì con l’Atalanta dando spettacolo e trovando subito la via del goal, da schierare a prescindere dal minutaggio.

SAMPDORIA

Si preannuncia una partita difficile per la Sampdoria, ma la squadra di Sir Claudio Ranieri potrebbe stupire nuovamente. Augello è una garanzia in questo inizio di campionato, ma è meglio evitarlo contro la corazzata del bergamasca. Jankto tra alti e bassi(più bassi che alti). Thorsby ed Ekdal due lottatori dal cartellino facile. Damsgaard può essere pericoloso in ripartenza, non sottovalutatelo, ha dei numeri interessanti il ragazzo. Keita fuori condizione, da schierare solo in caso di emergenza. Fabio Quagliarella è sempre pericoloso, sopratutto se dovesse presentarsi dagli undici metri.

GENOA – INTER

Sabato 24 Ottobre ore 18.00

GENOA

Ancora in piena emergenza Covid la squadra di Maran. La difesa è da evitare, Masiello e Zapata su tutti. Il fascino del gol dell’ex ci entusiasma, quindi si a Goran Pandev come terza punta. Shomurodov e Scamacca non convincono.

INTER

Due passi falsi nelle ultime due uscite per l’Inter, la squadra di Conte è alla ricerca del riscatto nonostante le difficoltà dovute al Covid all’interno della squadra. De Vrij convince, Kolarov no. D’Ambrosio meglio di Bastoni che non è ancora al 100% causa Covid. Young ancora positivo al Covid, spazio a Perisic. Hakimi risulta negativo all’ultimo tampone, da capire se prenderà parte alla trasferta di Marassi, nel caso non ce la facesse, spazio a Darmian. Arturo Vidal vorrà dimenticare la serata storta di Champions League ed è da schierare, possibile primo bonus per il cileno. Barella senza timore. Eriksen? No, grazie. Via libera con gli attaccanti, Lautaro Martinez vorrà tornare al gol mentre Lukaku non deve essere mai messo in discussione.

LAZIO – BOLOGNA

Sabato 24 Ottobre ore 20.45

LAZIO

Dopo la grande partita di Martedì sera, i biancocelesti sembrano aver ritrovato la fiducia persa. Acerbi sta recuperando la condizione. Marusic meglio di Fares. Schierate sia Sergej Milinkovic-Savic che Luis Alberto senza ombra di dubbio. Pereira non è ancora pronto, mentre si va verso il recupero di Lazzari, se siete in emergenza schieratelo, ma è molto difficile un suo impiego. Leiva pilastro del centrocampo, avete visto che partita con il Borussia Dortmund? Non è da Fantacalcio, vero, ma può prendere la sufficienza e qualcosa di più. Correa più di Muriqi a prescindere dal minutaggio, Immobile imprescindibile, si mette sempre e comunque. Per gli audaci c’è l’opzione Akpa Akpro.

BOLOGNA

Sinisa sentirà molto la partita, ma andiamoci piano con il Bologna. No alla difesa. Svanberg trova spesso la via del tiro. Roberto Soriano straripante, non si può lasciare fuori; meglio Barrow di Orsolini, l’Olimpico lo accende: ricordate Roma – Bologna dello scorso anno? Palacio per la solita partita di sacrificio.

CAGLIARI – CROTONE

Domenica 25 Ottobre ore 12.30

CAGLIARI

Godin non è al meglio, potrebbe riposare. Si a Zappa e Walukiewicz. Nandez va messo. è il cuore della squadra sarda, mentre Marin e Rog non convincono. Joao Pedro ha ritrovato la brillantezza della scorsa stagione. Simeone da schierare, buon periodo di forma. Sottil ha trovato continuità nel minutaggio, ma non nei bonus. Adam Ounas può essere la sorpresa della partita.

CROTONE

Non bisogna farsi abbagliare dal pareggio con la Juventus, la squadra doffre molto e non offre grandi garanzie. Reca meglio di Pereira, ma sarebbero da evitare entrambi. Cigarini è l’ex della partita, sarà motivato dopo l’addio ( non senza polemica ) avvenuto questa estate. Si a Messias come terza punta. Nwanwko Simy tira i rigori ed è una scelta da non sottovalutare mai.

PARMA – SPEZIA

Domenica 25 Ottobre ore 15.00

PARMA

Gervinho vuole riprendersi il Parma. Rientra Cornelius, ma non è al top, si è allenato con il gruppo in settimana e potrebbe partire dall’inizio. Kurtic viene da un 4.5 con il Benevento e vorrà riscattarsi. Cyprien per gli audaci, mentre Hernani è sempre pericoloso con le sue conclusioni dalla distanza.

SPEZIA

Come al solito, sconsigliata la difesa. Bartolomei meglio di Ricci, il giovane centrocampista italiano non dà garanzie di minutaggio per motivi fisici, meglio evitare. Nzola è sempre pericoloso, mentre Verde e Giasy non convincono, meglio guardare altrove.

BENEVENTO – NAPOLI

Domenica 25 Ottobre ore 15.00

BENEVENTO

La difesa di Pippo Inzaghi è pericolante, si può salvare Caldirola. Dabo può soffrire, così come Schiattarella e Ionita. Roberto Insigne per i romantici, vorrà mettersi in mostra sotto gli occhi del fratello e della squadra in cui si è formato. No a Iago Falque, non è ancora pronto. Gianluca Caprari è l’uomo chiave di questo Benevento, sempre pericoloso, si può mettere così come Lapadula.

NAPOLI

Passo falso in Europa League, ma rimane comunque un ottimo momento per gli uomini di Gattuso. Koulibaly porta sempre prove di spessore, bene Di Lorenzo e Manolas, promosso anche Hisaj. Fabian Ruiz potrebbe accusare la stanchezza, Bakayoko che esordio! Da schierare ma senza aspettative da bonus. Politano ha il sinistro caldo, da riproporre. Hirving Lozano c’è, El Chucky è scatenato, non si può escludere. Victor Osimhen ha timbrato il cartellino con l’Atalanta e vorrà ripetersi. Mertens acciaccato, la spalla dà ancora problemi, si può mettere coprendosi, così come Insigne. Petagna potrebbe stupire.

FIORENTINA – UDINESE

Domenica 25 Ottobre ore 18.00

FIORENTINA

Fiorentina a caccia del riscatto. Milenkovic ha già fatto male all’Udinese nella passata stagione. Meglio Pezzella di Caceres, possibile esordio per Martinez Quarta. Biraghi è in forma, ha bonus nelle gambe, come dimostra la partita di Cesena. Callejon verso la prima da titolare, va messo nonostante il minutaggio. Bonaventura e Castrovilli da lanciare, classe ed eleganza a servizio della squadra. Amrabat soffre, il regista non è il suo ruolo e si vede. Franck Ribery è il cervello di questa squadra, potrebbe ripagare la vostra fiducia. Kouamé, Cutrone e Vlahovic faticano in zona gol.

UDINESE

I tre difensori di Gotti possono soffrire la classe di Ribery, Ter Avest non offre alcuna garanzia, Ouwejan grande passo ma poca lucidità al momento dell’ultimo passaggio. Rodrigo de Paul è sempre pericoloso, gioca più arretrato ma rimane comunque una spina nel fianco per ogni squadra. Si a Pereyra, occhi puntati su Arslan e Makengo, ancora troppo presto per giudicarli, possibili sorprese se siete in emergenza. Deulofeu fuori condizione, Pussetto ha subito trovato la via del goal dopo l’esperienza oltremanica. Lasagna solo in caso di necessità.

JUVENTUS – VERONA

Domenica 25 Ottobre ore 20.45

JUVENTUS

Bonucci non convince, meglio Demiral. Si a Danilo e Cuadrado. Bentancur fatica, mentre Arthur gioca troppo arretrato. Ok Ramsey, ma coprendosi, assolutamente no a Bernardeschi. Dejan Kulusevski si è ambientato bene, può portare bonus. Alvaro Morata viene da un gran momento con tre gol in due partite, non si può lasciare fuori. Mistero Dybala, l’argentino gioca poco e male, da mettere perchè può essere sempre pericoloso, ma copritevi.

VERONA

A sopresa Lovato. Faraoni e Darko Lazovic sono sempre insidiosi e la Juve ha qualcosa da rivedere in zona difensiva. No a Vieira e Tameze, sono di sostanza ma portano pochi bonus. Barak non è al meglio, Zaccagni più di Ilic. Kalinic e Favilli solo in caso di emergenza.

MILAN – ROMA

Lunedi 26 Ottobre ore 20.45

MILAN

Theo Hernandez non si esclude mai, motorino perpetuo. Meglio Kjaer di Romagnoli. Da riproporre Kessiè. Non è la partita adatta per Bennacer. Saelemaekers per una sufficienza o poco più, pochi bonus nelle sue corde. Ottima prestazione di Brahim Diaz in Europa League, si può rilanciare vistoa la probabile assenza di Calhanoglu a causa di una distorsione alla caviglia. Castillejo tanto fumo e poco arrosto, Ibra non si discute. Sorpresa? Hauge.

ROMA

Mancini bloccato dal Covid e Smalling ai box per una distorsione al ginocchio, quindi spazio a Ibanez e Kumbulla. No a Santon, meglio evitarlo visto che dovrà fronteggiare Theo. Spinazzola senza dubbi, così come Jordan Veretout: imprescindibile in questa Roma, tanta qualità e quantità, senza sottovalutare il fattore rigori. Pellegrini si sta riprendendo, ha ritrovato anche la via del goal con la Nazionale, tornerà al goal anche con la Roma? Si a Henrix Mkhitaryan e Pedro, sono due giocatori fantastici e non si possono lasciare fuori. Dzeko si è finalmente sbloccato, da confermare.

