Flachi: “Alla Fiorentina serve un allenatore con personalità ed esperienza come Spalletti. Juric…”

“Serve un tecnico con personalità – ha detto Francesco Flachi a Radio Bruno Toscana – ed esperienza europea come Spalletti. I calciatori giovani spesso sono presuntuosi, con lui non potrebbero. Girano tanti nomi, vediamo se c’è un progetto per riportare la Fiorentina ad alti livelli. Juric? Ha fatto belle cose a Verona ma a volte può essere solo un anno fortunato. I calciatori in rosa ci sono, ma hanno fatto poco per le loro qualità. Servono innesti di spessore come Ribery”.