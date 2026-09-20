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Fagioli: "Siamo in una striscia positiva, oggi è un bel test per noi. Ho 25 anni è il momento di diventare leader"

La convinzione di Nicolò Fagioli che ha ritrovato fiducia con Vanoli e la convocazione in Nazionale premiato da Roberto Mancini

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 settembre 2026 12:02
Fagioli: "Siamo in una striscia positiva, oggi è un bel test per noi. Ho 25 anni è il momento di diventare leader" - Firenze, Stadio Franchi, 05.09.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 05.09.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Fiorentina in campo tra pochi minuti per la 5^ giornata di Serie A per la sfida casalinga contro il Napoli. A margine delle formazioni ufficiali della sfida ha parlato come di consueto Nicolò Fagioli, confermato titolare al centro del centrocampo viola ai microfoni di Dazn.

Ecco il commento del centrocampista viola:

Sull'importanza della partita:

"Per me vale come tutte le altre partite, siamo in una striscia positiva di due partite. E' molto importante come partita perché giochiamo contro un avversario molto forte, è un bel test per noi"

Sulla sua maturazione:

"La stagione è importante per me oltre che per la squadra, ho 25 anni è il momento anche di diventare leader. E' una squadra molto giovane che ha bisogno di riferimenti quindi penso che tocca a noi che siamo qui da più anni dare una mano al resto del gruppo"

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