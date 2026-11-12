Fagioli si prende la nazionale: sarà lui il numero 10 dell’Italia. Mancini ci punta nonostante il momento no

Fagioli centrale nell’Italia di Mancini

Nonostante le ultime prestazioni sotto i suoi standard Fagioli non ha perso centralità in nazionale. Infatti la squadra di Mancini ha reso ufficiali i numeri di maglia per la partita contro la Francia di stasera.

E Fagioli sarà niente di meno che il numero 10 della squadra azzurra. Segno che Mancini punta forte su di lui nonostante il momento no che sta vivendo a Firenze.