Fagioli sbotta sui social, ma Calvarese lo stoppa: "Quel gol non è mai esistito, Maresca aveva già fischiato"

L'ex arbitro ha analizzato l'episodio del tiro in porta di Fagioli nel finale di Genoa-Fiorentina, spiegando che il presunto gol del pareggio, in realtà non è mai esistito regolarmente

Ecco le parole rilasciate da Gianpaolo Calvarese sui suoi canali social: "Il gol annullato a Fagioli in Genoa-Fiorentina? Non si può parlare di un gol annullato perché Maresca aveva fischiato prima che il pallone entrasse in porta. Nella fattispecie è l'arbitro che può consentire la battuta rapida del calcio di punizione o chiedere di attendere in base al fallo, alle condizioni dei calciatori e all'eventuale necessità di intervenire e più in generale a ciò che sta accadendo sul terreno di gioco".