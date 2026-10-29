Segnale chiaro Fagioli delude e Vanoli lo boccia all’intervallo: Oulai entra, dà ordine e riapre il ballottaggio

Il cambio all’intervallo e il laconico «scelta tattica» di Vanoli ai microfoni di DAZN alimentano i dubbi, mentre Oulai si candida per avere più spazio

Una sostituzione che fa rumore e riapre un interrogativo destinato a tenere banco in casa viola: chi merita davvero una maglia da titolare tra Fagioli e Oulai? Contro l’Atalanta, il centrocampista ex Juventus ha offerto una prestazione deludente, confermando le difficoltà nel trovare quella continuità che ancora gli manca.

Fagioli, un'altra occasione sprecata

La sostituzione all'intervallo nel 2-2 del Franchi è un segnale da non sottovalutare. Fagioli non è riuscito a incidere come ci si aspettava, faticando a dare ritmo e qualità alla manovra della Fiorentina. Una prova opaca per un giocatore che, nonostante le aspettative e le qualità tecniche, continua ad alternare momenti positivi a prestazioni poco convincenti.

Il problema, ormai, sembra essere proprio la continuità. Fagioli non riesce ancora a imporsi con regolarità e ogni occasione mancata rischia di complicare ulteriormente la sua posizione nelle gerarchie viola.

L'ingresso di Oulai cambia qualcosa

Nella ripresa, con Oulai in campo, la Fiorentina ha mostrato qualche segnale di maggiore ordine. Il suo ingresso ha contribuito a dare un assetto diverso al centrocampo, riaccendendo inevitabilmente il confronto tra i due giocatori.

Non significa che il ballottaggio sia già deciso, ma la prestazione del giovane centrocampista ha aggiunto un nuovo elemento di riflessione per Vanoli. Se Fagioli non riesce a garantire continuità, Oulai può rappresentare un'alternativa sempre più concreta.

Vanoli non si sbilancia: «Scelta tattica»

Nel postpartita, ai microfoni di DAZN, a Vanoli è stato chiesto il motivo della sostituzione di Fagioli all'intervallo. La risposta dell'allenatore viola è stata breve e senza ulteriori spiegazioni: «Scelta tattica».

Due parole che non chiariscono fino in fondo le ragioni della decisione, ma che lasciano aperti diversi interrogativi. Una bocciatura legata alla singola prestazione o un segnale in vista delle prossime partite?

Per Fagioli, il compito è ora quello di reagire sul campo e ritrovare quella continuità che finora è mancata. Per Vanoli, invece, si apre una valutazione importante: continuare a puntare su un giocatore ancora alla ricerca della propria dimensione oppure dare più spazio a Oulai, apparso capace di portare maggiore ordine.