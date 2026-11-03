Fagioli criticato? Il centrocampista risponde: "Non vedere il male, non ascoltare il male, non parlare del male"

Post criptico del centrocampista della Fiorentina che risponde alle critiche sul suo conto dopo le ultime prestazioni sottotono

Nicolò Fagioli al centro delle critiche in casa Fiorentina dopo le ultime due prestazioni un po' appannate. Un calo di forma comprensive per un calciatore che è una presenza costante nel centrocampo viola che sta scoprendo le qualità di Inao Oulai che reclama maggiore spazio dopo due ingressi in campo ampiamente positivi.

Nel day after di Sassuolo-Fiorentina che restituisce la vittoria e un po' di serenità ai ragazzi di Vanoli, Fagioli ha pubblicato su Instagram una sua immagine criptica in cui cita le tre scimmie sagge giapponesi Mizaru, Kikazaru e Iwazaru ossia le scimmie che, rispettivamente, secondo un motto giapponese una non vede, la seconda non sente e la terza non parla del male.

Un modo elegante per rispondere alle tante voci sul conto del giocatore che intende mantenere il focus sul lavoro sul campo e non perdere energie dall'ambiente che lo circonda.