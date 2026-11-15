Fagioli ancora in panchina con l’Italia: Frattesi sarà assente ma Mancini punta su Doumbia
Ancora una panchina per Fagioli con l’Italia
A cura di Andrea Pagni
15 novembre 2026 12:52
Sky sport ha pubblicato le probabili formazioni della partita di stasera tra Italia e Belgio per l’ultima gara del girone di Nations League.
Dovrebbe partire ancora dalla panchina Fagioli con Mancini orientato a schierare Tonali, Doumbia e Barella a centrocampo. Nonostante dunque l’assenza di Frattesi Fagioli sembra destinato ancora ad un’altra panchina