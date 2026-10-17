Fabregas: "Sarà una partita dura contro la Fiorentina, è una squadra forte. Kean ora sta meglio"

Le parole del tecnico del Como in vista della sfida contro i viola

Alla vigilia di Fiorentina-Como, Cesc Fabregas ha parlato della partita che si giocherà domani alle ore 15 allo stadio Franchi. Queste le parole del tecnico sui canali ufficiali del club lariano:



"Mi aspetto una bellissima partita contro una squadra storica come la Fiorentina e in un grandissimo stadio come quello di Firenze. Vanoli è un bravo allenatore e la squadra è forte, hanno fatto una bella squadra e migliorano di partita in partita. Quella a Firenze è sempre una partita dura e interessante da preparare".



Sulle condizioni dopo la sfida di Chiampions: "Stiamo bene pur consapevoli che questa è una stagione nuova per tutti. Siamo all'interno di un periodo di adattamento che avevamo chiarissimo in mente fin dall'inizio della stagione. Piano piano prenderemo le misure, l'importante non è come si inizia ma come si finisce".



Su Diao e Kean: "Per Moise manca ancora un 'pezzettino': magari una settimana, magari dieci giorni. Non lo so bene, ma sta meglio. Assane ha avuto un piccolo infortunio muscolare difficile da valutare: dicono 2-3 settimane, dopo la sosta... Io spero di recuperarlo per l'Inter, altrimenti andremo a dopo la sosta".