Fabregas: "Nel primo tempo non eravamo al top ma è vitale l'ambizione di non voler prendere gol"

Le parole di Cesc Fabregas al termine della vittoria del Como al Franchi per 3-1 che complica ulteriormente la classifica della Fiorentina

È un Cesc Fabregas visibilmente soddisfatto quello che si presenta ai microfoni di Dazn dopo la vittoria esterna del Como che vince a Firenze 3-1.

Ecco le parole dell'allenatore spagnolo del Como:

Sulla prestazione del Como:

"Una partita molto completa, oggi ci sono tante cose positive. La cosa più negativa è la tensione su palla inattiva. Nel primo tempo non eravamo al top e in questi momenti è vitale l'ambizione di non voler prendere gol. A livello di gioco, di ambizione e abbiamo saputo competere bene negli ultimi 15 minuti"

Sulla prestazione di Liberali:

"Tu provi a preparare la partita per creare situazioni per fare gol. Oggi è andata bene però ci sono i giocatori che devono sfruttare le occasioni per fare gol. Ieri ho visto il Napoli che negli ultimi 30 minuti che non so come ha fatto a non fare gol. La squadra oggi ha fatto una partita completa perchè la Fiorentina è una squadra fortissima. Mattia è un grandissimo giocatore con una bella mentalità. Non ha paura di giocarte ma nel suo ruolo c'è Nico, c'è Baturina, c'è Diao. Non stava neanche bene ma il ragazzo fa la differenza con la personalità e su come lavora. Dopo c'è il tempo e lo spazio che un allenatore che ti può dare. Oggi l'ha sfruttato molto bene e questo è un esempio per tutti."

Sul doppio impegno:

"È un'esperienza incredibile, questo è un sogno per noi. Non so come andrà la stagione o la Champions. Noi siamo pronti e non è banale e dobbiamo saper gestire chi è pronto o chi non è pronto. Per questo l'altro giorno ho fatto riposare Douvikas e Da Cunha perchè oggi c'era una partita molto importante. C'è molto mento spazio per lavorare e preparare le partite. C'è molto meno spazio per preparare le partite. Serve mentalità e trovarsi pronti, so che avremo alti e bassi e dovremo gestire un livello che è arrivato molto prima di quello che ci aspettavamo"