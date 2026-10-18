Fabregas: "Fallo su Gonçalves? magari era fallo anche su Valle sul gol di Pongracic"

Il tecnico del Como interviene sull'episodio arbitrale che ha fatto discutere al Franchi: parole destinate ad alimentare le polemiche

Il gol di Liberali nato da un fallo apparso netto a centrocampo su Gonçalves continua a far discutere dopo Fiorentina-Como. Un episodio finito inevitabilmente al centro delle polemiche, sul quale è intervenuto anche Cesc Fabregas nel corso della conferenza stampa post partita.

Interrogato sulle decisioni arbitrali e sul mancato intervento del VAR, l'allenatore del Como ha commentato con una frase destinata a dividere: «L'errore sul gol di Liberali? Magari c'era anche fallo su Valle in occasione del gol di Pongracic».

Una risposta che allarga ulteriormente il dibattito sugli episodi della gara. Fabregas ha anche spiegato di aver apprezzato le motivazioni fornite dagli arbitri, sottolineando la volontà di rendere il gioco più dinamico, ridurre i falli e lasciare maggiore autonomia ai direttori di gara. Parole che, però, difficilmente basteranno a spegnere le discussioni a Firenze su una rete che ha comunque indirizzato la gara.