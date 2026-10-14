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Fabregas fa turnover in vista della Fiorentina: Fuori Butez, Douvikas, Couto e Da Cunha in Champions

Il tecnico spagnolo si preoccupa di più del match di domenica coi viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2026 18:03
Fabregas fa turnover in vista della Fiorentina: Fuori Butez, Douvikas, Couto e Da Cunha in Champions -
Feyenoord
Como
Fabregas
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Il Como va in scena sul campo del Feyenoord per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Dopo il successo contro il Lipsia all'esordio, i lariani giocano la loro prima partita in trasferta nella massima rassegna continentale. Di seguito ecco le scelte di Fabregas. Sanchez in porta e non Butez, in mezzo Milla e Perrone, nonostante l'assenza di Kean sta fuori anche Douvikas: davanti il riferimento dovrebbe essere Nico Paz. Fuori anche Couto a favore di Smolcic, Da Cunha va in panchina con Milla e Perrone titolari.

LA FORMAZIONE UFFICIALE - Sanchez; Smolcic, Chalobah, Ramon, Valle; Milla, Perrone; Diao, Baturina, Kaiki; Nico Paz.

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