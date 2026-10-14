Fabregas fa turnover in vista della Fiorentina: Fuori Butez, Douvikas, Couto e Da Cunha in Champions

Il tecnico spagnolo si preoccupa di più del match di domenica coi viola

Il Como va in scena sul campo del Feyenoord per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Dopo il successo contro il Lipsia all'esordio, i lariani giocano la loro prima partita in trasferta nella massima rassegna continentale. Di seguito ecco le scelte di Fabregas. Sanchez in porta e non Butez, in mezzo Milla e Perrone, nonostante l'assenza di Kean sta fuori anche Douvikas: davanti il riferimento dovrebbe essere Nico Paz. Fuori anche Couto a favore di Smolcic, Da Cunha va in panchina con Milla e Perrone titolari.

LA FORMAZIONE UFFICIALE - Sanchez; Smolcic, Chalobah, Ramon, Valle; Milla, Perrone; Diao, Baturina, Kaiki; Nico Paz.