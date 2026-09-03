Fabiani: "Cancellieri? Per Gattuso no anche alla Fiorentina. Gudmundsson? Preso secondo le mie idee"

Le parole del direttore sportivo della Lazio in conferenza stampa

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, è intervenuto in conferenza stampa in occasione della presentazione dei nuovi acquisti. Il ds biancoceleste si è soffermato sulle dinamiche di mercato emerse nel corso della finestra estiva, che hanno coinvolto anche la Fiorentina, e sul rapporto con l'allenatore, Gennaro Gattuso. Queste le sue parole, riportate da TMW:



"Con Gattuso c'è un rapporto lineare e di grande correttezza e stima reciproca. Su Romagnoli stiamo parlando del sesso degli angeli, per due mesi non io, non la Lazio, vi hanno prospettato un film con un finale che non esiste. Volevano fare un'operazione gratis? Ieri si è fatta l'operazione inizialmente concordata con la società. Gattuso sapeva perfettamente che Romagnoli voleva andar via e lo stesso Gattuso ha detto di volere giocatore che vogliono la Lazio. Gattuso giustamente ha posto il veto su Cancellieri e noi abbiamo rinunciato a mandarlo al Genoa, al Parma o alla Fiorentina".



Il ds biancoceleste ha poi aggiunto: "Non mi interessano i voti, ma mi dispiace non aver passato un giorno di ferie o di vacanze con i miei figli. Sono stato chiuso qui a lavorare per la Lazio, mi dispiace che qualche volta non posso rispondere alle vostre domande. Per portare a casa il risultato devi avere una condotta e la dimostrazione è Gudmundsson, un mese prima ci volevano cinque milioni e un mese dopo l'ho preso per quelle che erano le mie idee. Posso anche dare le mie dimissioni o qualcuno parla di rinnovo di contratto, io non sono qui per soldi ma per passione".