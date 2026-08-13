Fabbri: "Sono stato invitato al Centenario dalla Fiorentina, questo mercato ci fa entusiasmare"
L'atleta azzurro ha parlato della sua fede viola
Fresco del trionfo continentale nel getto del peso, Leonardo Fabbri non perde l'occasione di condividere l'entusiasmo per la sua squadra del cuore, la Fiorentina, persino nel mezzo dei festeggiamenti per il titolo.
"Un messaggio da Joseph"
Raccontando del suo legame con la famiglia Commisso, l'atleta ha rivelato a La Nazione:
«Proprio ieri mi è arrivato un messaggio dal figlio Joseph, che ha fatto le veci del padre per congratularsi e per coinvolgermi ufficialmente nelle celebrazioni per il centenario del club».
"Lodi a chi cura il mercato"
Esprimendosi sul nuovo organico in fase di definizione, Fabbri ha aggiunto:
«Faccio i miei complimenti a chi sta allestendo la rosa: guardando i nomi sulla carta la trovo davvero competitiva e mi entusiasma parecchio».