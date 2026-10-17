Fabbri: "La Fiorentina è giovane, manca esperienza. Gonçalves è un fenomeno, deve giocare"

Le parole del noto lanciatore del peso Leonardo Fabbri, tifosissimo della Fiorentina

Il noto tifoso della Fiorentina, Leonardo Fabbri, da ieri sul tetto del mondo (Il fiorentino è primo nel getto del peso secondo il ranking di World Athletics) ha parlato al Pentasport di Radio Bruno: "Bisogna smettere di parlare di Fiorentina durante l'estate, sono già due anni di fila che si ripete questo andamento".

"C'è rammarico per Genova e in generale per questa partenza. La squadra è giovane, ma alla fine non conta l'età ma l'esperienza. In questa squadra l'unico con esperienza è De Gea. In passato vedevo questa figura in Cristiano Biraghi".

Su Fiorentina-Como: "Domani sfida importantissima per dare entusiasmo e tranquillità. Confido in una bella partita. Sarà la sfida tra Mastantuono e Nico Paz, li ho entrambi al fantacalcio. Spero che Franco dia soddisfazione".

"Il mio centrocampo ideale è composto da Fagioli, in Italia pochi giocatori sono meglio di lui, Ndour e Pedro Gonçalves anche solamente per farlo tornare in forma: è un professionista. Spero abbia più spazio perché è un fenomeno".