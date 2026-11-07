F. Russo: "Oulai e Gonçalves devono giocare: non possiamo lasciare fuori chi ha una qualità superiore"

Le parole del noto tifoso della Fiorentina in vista della Juventus

Federico Russo, noto tifoso viola e voce di Radio Deejay, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "La scia e le radici restano profondamente viola, ma vivere questa partita da Milano è complicato. La tensione è ancora più alta perché sei lontano da casa, hai meno appoggi e i rivali sono ovunque intorno a te. Domani sera toccherà pure a me pensare alle pizze per tutti, visto che l'ironia con gli amici juventini non manca mai. È una sfida che si sente sulla pelle".

"Mi aspetto una buona Fiorentina, perché con le grandi questa squadra scende sempre in campo con coraggio, come si è visto contro il Como o il Napoli. Il problema vero riguarda la difesa e i troppi gol subiti. L'equilibrio cercato fin qui non ha pagato, e quando le cose non girano bisogna trovare soluzioni diverse".

"È inspiegabile vedere fuori o ai margini ragazzi su cui la società ha investito cifre importanti. Penso a Oulai e a Pedro Gonçalves: quando sono entrati a Sassuolo hanno cambiato volto alla partita. Capisco le difficoltà del mister nel trovare la quadratura e fare le scelte, ma dopo tre mesi non possiamo permetterci di lasciare in panchina chi ha qualità superiore".

"Gonçalves vede il calcio prima degli altri, ha la giocata che ti svolta la gara. Trovare il modo di far convivere questi elementi in campo è una necessità, perché alla lunga rischi di perdere punti e terreno prezioso".