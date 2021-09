Ex ad Inter: “Commisso ha pienamente ragione. Manca un piano per chi non rispetta le regola”

Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno in occasione della partita tra la Fiorentina e i nerazzurri. Ecco le sue parole:

“Italiano già si vedeva quanto fosse bravo quando allenava lo Spezia. Fa giocare bene la squadra e gestire bene i suoi giocatori“.

COMMISSO “Io ho contribuito alla creazione del fair play finanziario. Commisso ha pienamente ragione. Perché non è seguito al rispetto delle regole un adeguato piano di penalizzazioni per chi non rispettava quel fair play. Io sono molto preoccupato della situazione del calcio in generale ma soprattutto per l’Italia“.

FIORENTINA “Mi aspetto la Fiorentina in zona Europa. Sia per il lavoro svolto dalla società sia per Italiano che è davvero un allenatore molto bravo“.

LEGGI ANCHE: