Europa attraverso il campionato? Si fa parecchio dura per la Fiorentina perché le giornate passano

Un tempo, ed un punto, non bastano per rilanciare le proprie ambizioni. E se è vero che la classifica ancora non condanna la Fiorentina a doversi arrendere, di certo la rincorsa all’Europa attraverso il campionato si fa dura. Parecchio dura. Perché le giornate passano, i punti a disposizione diminuiscono, e i viola restano sempre e comunque vittime dei propri limiti e di un modo di approcciare le partite che non pare quello di chi ha dentro fame e voglia di crederci. Eppure Italiano, consapevole di come quella di ieri fosse una gara fondamentale per accorciare sulla concorrenza, non aveva esagerato col turnover. Certo, qualche pensiero al Viktoria Plzen era inevitabile. E così ecco la panchina di Milenkovic e Biraghi, quella di Mandragora e, soprattutto, quella di Nico. Lo scrive il Corriere Fiorentino.