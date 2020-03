Due sconfitte contro l’Atalanta, un pari e un K.O. contro il Sassuolo. Non è stata la migliore delle prestazioni per la Fiorentina di Tipolosco, che ha dovuto cedere il passo ai colleghi strisciati nel triangolare di stasera. 2-0 e 2-1 i punteggi a favore degli orobici, 1-1 e 3-1 i risultati dopo il doppio confronto con gli emiliani.A segno per la Viola Duncan due volte e un autogol.

A fine serata il Pro Player ufficiale, Angelo Giannino ha così commentato in ESCLUSIVA a Labaroviola: “Non è andata bene, ma neanche malissimo. Queste sono appunto esibizioni, il tutto co permette di andare a riparare ad eventuali falle nel nostro gioco. Ieri sera subito dopo il fischio finale, insieme al coach siamo andati a mettere a fuoco i correttivi che apporteremo. Appuntamento a domani sera alle 18, sempre sul canale AcfFiorentina su Twitch. In programma il triangolare con Atalanta e Genoa. Non molliamo ovviamente, Forza viola sempre. E seguitemi!”