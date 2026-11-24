L'analisi Esplode la contestazione a Firenze, Corriere dello Sport: "28 gol subiti, l'anno scorso la viola era a 19"

Preoccupante il quadro della Fiorentina, con Vanoli che in conferenza attacca la squadra e si rimuove dall'analisi

Dura contestazione per la Fiorentina, che esce con le ossa rotte dal confronto col Monza. La squadra a fine gara ha raggiunto il settore ospiti per salutare i propri tifosi, che in risposta hanno fischiato e cantato cori di protesta all’indirizzo di tutti. «Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi - ha detto Paolo Vanoli -, siamo la Fiorentina e non possiamo fare queste prestazioni. Ho detto ai ragazzi che serve un pizzico di umiltà nella vita. Siamo giovani e talentuosi ma devono capire che la fame per quello che dobbiamo fare noi è importante. Sul rigore siamo scomparsi, è un atteggiamento mentale che non va bene. Poca personalità? No, devono avere più umiltà come il loro allenatore». La difesa è ancora un problema: «Non riusciamo a sistemarla, è vero, e abbiamo avuto tanti infortuni. Oggi si è fatto male anche Viery, vedremo. È una cosa grave e va sistemata anche a discapito della qualità, che deve essere sempre a servizio della fase difensiva». «Appena non vanno le cose come dovrebbero, come sul rigore, non abbiamo la forza di reagire da squadra. Oppure reagiamo individualmente e sbagliamo, non c’è nessuno che può fare la differenza individualmente. Da giovedì andremo in ritiro. Più arrabbiato stasera o dopo Genova? Stasera».

ALTRI TRE. Ieri la Fiorentina ha incassato il tris tenendo malamente fede alla tendenza che la vuole tra le peggiori difese del campionato. Con la sfida del Brianteo ha superato anche la squadra di Ivan Juric in questa sconsolata classifica: i lombardi sono rimasti a quota 25 gol presi, la Viola è salita a 28. Dietro solo al Sassuolo, che nelle ultime sei gare ha subito la bellezza di 21 reti. La difesa di Vanoli 16. Una statistica preoccupante, tanto più che analizzata al primo terzo della stagione e quindi dopo un numero di giornate considerevole (dodici), durante le quali ci si sarebbe aspettati un miglioramento e non un peggioramento.

LA MEDIA. La Fiorentina è seconda in Serie A per media gol subiti: 2,33 a partita. Il primo posto, neanche a dirlo, lo occupa un Sassuolo disastrato a quota 2,58. Il dato peggiora in trasferta, dove i viola ne incassano generalmente 2,50. In casa 2,17. Non che la differenza sia abissale: il problema è evidente, al Franchi e non. Per intendersi, le difese di Udinese, Venezia, Parma e Monza - tutte squadre che seguono in classifica - hanno fatto meglio. C'è un problema profondo e che va risolto il più in fretta possibile, perché il senso dei numeri inanellati dalla Fiorentina è che per vincere servono almeno 3 gol, se non 4. Non è un caso che gli unici due successi di quest’anno in campionato siano corrisposti a un 4-2 contro il Venezia e un 4-2 col Sassuolo.



IL CONFRONTO. Il paragone con l’anno scorso, tra i più tragici della storia viola, è impietoso, visto che di questi tempi la Fiorentina viaggiava a quota 19 gol subiti e cioè nove in meno di adesso. Fa ancora più paura il confronto con la storia: questa è la peggior fase difensiva di sempre al dodicesimo turno di campionato. Segue la Fiorentina 1937-1938 con 26 gol presi e la squadra del 2001-2002 che alla stessa giornata ne aveva incassati 24. Non solo. La Viola ha subito almeno una rete in ciascuna delle prime 12 gare di un campionato di Serie A per la seconda volta nella sua storia (zero clean sheet anche nel 1937-38).

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport