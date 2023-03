Esplode il Franchi al 90′, la Fiorentina vince 1-0 con il Lecce e chiude così uno splendido marzo

Al 17′ contropiede di Saponara, gran botta dalla distanza dell’8 viola, Falcone salva il Lecce spedendo la palla in angolo. Al 26′ punizione di Biraghi, incornata di Barak che finisce di poco a lato. Al 27′ Saponara cross tagliato dentro di Saponara, Gonzalez non riesce ad arrivare sul pallone, autogol di Gallo. Al 31′ bell’azione del Lecce che si conclude con il tiro sballato di Di Francesco. Al 33′ tiro di Barak che non impensierisce Falcone che blocca con sicurezza. Al 38′ Mandragora mette dentro per il colpo di testa di Saponara.

Al 59′ Strefezza ci prova di testa, Terracciano para. All’87’ Lecce pericoloso da calcio di punizione. Al 92′ tiro di Bonaventura deviato. Al 92′ Fiorentina pericolosa, Amrabat tira fuori. Fiorentina-Lecce finisce 1-0.

