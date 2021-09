Esordio da titolare per Odriozola a Genova: grande chance per dimostrare tutte le sue qualità

A Bergamo i primi 65′ per mostrare corsa e fisico, oggi pomeriggio gli interi 90′ per svelarsi fino in fondo. Odriozola a Marassi contro il Genoa farà il proprio esordio assoluto dal primo minuto con la Viola. È chiamato a sostituire Venuti infortunato e a stupire per velocità. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, PECCI “BOCCIA” LA FIORENTINA: “ALLE SPALLE DELLE 7 GRANDI? IL SASSUOLO, I VIOLA NON HANNO IN DOTE LO SCORSO CAMPIONATO”