Esodo Viola a Cremona, saranno più di 4 mila i tifosi della Fiorentina in tutto lo stadio della Cremonese

Saranno quasi 4000 i tifosi che seguiranno la Fiorentina mercoledi’ a Cremona per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Un maxi esodo a conferma del clima di entusiasmo attorno alla squadra di Vincenzo Italiano capace di vincere le ultime otto partite fra campionato e Conference League, l’ultima sabato a Milano contro l’Inter.

I sostenitori viola non si limiteranno a incitare Bonaventura e compagni ma ‘trasferiranno’ la curva Fiesole nel settore dello stadio Zini che li ospiterà: hanno infatti preparato per mercoledi’ sera una coreografia con centinaia di bandierine che formeranno un disegno, sulla scia delle coreografie spettacolari organizzate al Franchi in occasione delle partite interne. Sulla pagina Facebook ‘Fuori dal coro’, megafono dei club della Fiesole, oggi sono state diffuse le istruzioni del tifo organizzato che sottolinea “le difficoltà nel realizzare una coreografia in trasferta”, di qui la richiesta di massima collaborazione da parte di tutti i tifosi viola che saranno presenti.

Nel frattempo la squadra prosegue la preparazione al centro sportivo ‘Davide Astori’ in attesa, domani pomeriggio, della partenza per Cremona dove in campionato un mese ha vinto per 2-0 con le reti di Mandragora e Cabral. Al momento Italiano ha tutti a disposizione fatta eccezione ovviamente per Salvatore Sirigu operato per la rottura del tendine d’Achille della gamba sinistra riportata una settimana fa, e Luka Jovic ancora alle prese con i postumi di un’infezione virale.

La convocazione dell’attaccante serbo slitta a sabato prossimo per la partita interna con lo Spezia in occasione della quale la societa’ ha deciso di applicare la vendita libera dei biglietti, vale a dire sara’ possibile comprarli senza obbligo di tessera ad esclusione dei settori Curva Fiesole e Curva Ferrovia. L’obiettivo è avere anche stavolta uno stadio pieno che spinga e sostenga la Fiorentina in questo aprile di fuoco. Lo riporta Sport Mediaset

L’OPINIONE DI RICCARDO CUCCHI SULLA FIORENTINA