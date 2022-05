Esodo dei tifosi della Roma a Firenze. Esaurito il settore ospiti, romani anche in Ferrovia e Maratona?

Lunedì prossimo andrà in scena la sfida tra Fiorentina e Roma alle 20:45, una gara delicata per la classifica di entrambe le squadre. Secondo quanto riferito da Il Tempo, è quasi esaurito il settore ospiti del Franchi e saranno circa 2.000 i tifosi che sosterranno la Roma a Firenze. Ma non solo, tifosi della Roma potrebbero tentare di mischiarsi a quelli viola in Maratona e Ferrovia

