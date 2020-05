di Lisa Grelloni

Oggi ai microfoni di Labaroviola.com abbiamo avuto il Pro Player Tutankamon1283, ovvero Matteo Simone, il quale affiancherà nell’eSerieA di PES, Tipolosco319.

Buonasera Matteo…

Buonasera Lisa, io mi chiamo Matteo Simone. Innanzitutto volevo dire che è un piacere per me rispondere a queste domande e ti ringrazio per avermi dato questa possibilità. Ho 37 anni e sono originario della Puglia, precisamente di Manfredonia. Mi sono laureato in economia e commercio ed attualmente lavoro in uno studio di commercialisti a Bologna.

Quando ti sei avvicinato agli eSports?

Sono sempre stato un appassionato di calcio, sport in genere e di videogames. Nel 2018 con gruppo di amici abbiamo formato una squadra per gareggiare nella modalità (non ufficiale) 10vs10 su Pro Evolution Soccer mediante console ps4. Da quel momento ho cominciato ad avvicinarmi maggiormente al mondo degli eSports partecipando con buoni risultati anche a dei tornei offline.

Puoi raccontarci come sei stato ingaggiato dalla Fiorentina?

Nei primi mesi del 2020 ho preso parte al Draft per la eSerieA, ovvero una serie di tornei che davano la possibilità a 32 giocatori provenienti da tutta Italia di essere scelti da una squadra di serie A come uno dei due loro player ufficiale sul gioco di calcio per console ps4 eFootball Pes2020. Sono riuscito con un buon allenamento ed ovviamente anche con un po’ di fortuna (che non deve mancare mai) a qualificarmi.

Affiancherai su Pes TipoLosco319, vi conoscevate già? Qual è il suo punto di forza?

Conoscevo già Tipolosco319 in quanto mio compagno della squadra Proclub 10vs10 e noto giocatore del circuito italiano di PES. Credo che la sua esperienza, la sua conoscenza storica del gioco e le sue riconosciute capacità fanno sì che sia uno dei player più rispettati del circuito.

Il progetto della eSerieA è ampio, come lo vedi nel futuro?

Il progetto della eSerieA è sicuramente un grande progetto. La situazione generale che stiamo vivendo con la pandemia ha purtroppo rallentato il percorso di crescita dell’intero movimento eSports che io comunque vedo in grande espansione e l’organizzazione di un torneo importante come la eSerieA, che vede coinvolti sicuramente soggetti importanti come i club di A, ne è la dimostrazione.

Sei stato già contattato da qualche calciatore della Fiorentina? Chi è per te il più forte nel mondo dei videogiochi?

Non sono stato purtroppo ancora contattato da nessun giocatore della Fiorentina, spero di poterne avere l’occasione, so comunque che ci sarà tempo, speriamo bene (ride, ndr) Il più forte nel gioco di calcio è Cristiano Ronaldo.

Tifi Fiorentina oppure sei di un altro club?

Tifo Inter ma sono anche un po’ legato alla città di Bologna che mi ha ormai “accolto” da 18 anni però quando si entra a far parte di un club così importante come la Fiorentina si diventa tifosi Viola e non vedo l’ora di poter giocare con questi colori.

Quando esordirai in maglia viola? Hai già fissato una data per il primo incontro?

Ho esordito in alcuni tornei amichevoli ed anche con buoni risultati con la maglia della Fiorentina ma ci stiamo preparando con Tipolosco319 a quella che sarà la competizione più importante ovvero la eSerieA della quale non sappiamo ancora la data di partenza.

Un grande in bocca al lupo da tutta la nostra redazione, ti auguriamo un futuro glorioso con indosso i nostri colori…

Vi ringrazio nuovamente per l’opportunità.