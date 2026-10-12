Eraldo Pecci: "Fagioli, crescita alla Calafiori: è maturato tanto. E può giocare insieme a Oulai "

"Fagioli ha l’età giusta per diventare un leader"

Eraldo Pecci, ex centrocampista della Fiorentina, ha analizzato il momento di Nicolò Fagioli e la possibile convivenza in mediana con Oulai in un’intervista al Corriere Fiorentino.

Oggi il ruolo di regista è affidato a Fagioli: ci possiamo fidare?

«Direi di sì, credo che la squadra lo abbia accettato e questo è fondamentale per chi ricopre quei compiti. Non si nasconde, chiede palla e i compagni gliela danno subito. Insomma, gode della loro fiducia».

Nasce come mezz’ala, ma ormai sembra essersi adattato al nuovo ruolo.

«È vero, ma ormai è entrato mentalmente nella nuova posizione e lo si capisce da come si muove in campo».

Registi si nasce o si diventa?

«Dipende anche dal contesto storico in cui si cresce. Da ragazzo ammiravo Bulgarelli, De Sisti e Juliano, giocatori eccezionali che sapevano dirigere il gioco senza perdere palloni. Poi il calcio è cambiato e si sono affermati maggiormente centrocampisti a metà strada tra chi costruisce la manovra e chi la rifinisce con un assist o un tiro. Parliamo della classica mezz’ala, un profilo nel quale rientra anche Fagioli».

Quali sono i vantaggi di cambiare posizione?

«Si è più abituati a saltare l’avversario e si hanno quindi più soluzioni a disposizione. Il rischio, però, è perdere qualche pallone di troppo. Un regista deve essere sempre un guardiano del gioco, perché è proprio dall'affidabilità che nasce la capacità di diventare un punto di riferimento».

A 25 anni Fagioli non è più una promessa.

«È vero, credo abbia completato un importante percorso di maturazione dopo tutto quello che ha passato. Il suo cammino mi ricorda quello di Calafiori, che era considerato una futura stella prima di essere frenato da un gravissimo infortunio. Oggi sappiamo tutti che giocatore è diventato e qualcosa di simile sta accadendo anche a Fagioli».

Da mesi si discute della possibile convivenza con Oulai.

«Possono tranquillamente giocare insieme. Ho letto che il suo punto di riferimento è Yaya Touré e possiamo anche concedergli questo paragone, considerando che ha soltanto 20 anni. Ha un notevole senso geometrico che può aiutarlo a trovare la giusta collocazione nel centrocampo viola».

Un po’ come succedeva al Torino con lei e Zaccarelli.

«Credo che Zaccarelli sia stato un po’ sottovalutato, perché era un calciatore universale, finito in ombra rispetto ai grandi talenti degli anni Settanta e Ottanta. Quando affrontavamo la Fiorentina, per esempio, Radice gli chiedeva di marcare Antognoni. Era un giocatore capace di fare tutto. Se Oulai diventasse lo Zaccarelli viola, le quotazioni della squadra di Vanoli salirebbero parecchio».

In casa viola, però, è tornata la paura di lottare per non retrocedere.

«Dal punto di vista tecnico, la rosa ha valore, ma dopo una stagione come quella passata certe scorie restano nello spogliatoio. Non a caso Paratici ha usato la ramazza per cercare di spazzare via un po’ tutto. L’ideale sarebbe avere due giocatori esperti, capaci di trascinare il gruppo sul piano morale e psicologico e di aiutare i nuovi a inserirsi».

Forse sarebbe stato utile trattenere Mandragora.

«Può darsi, ma c’è De Gea e Fagioli ha l’età giusta per diventare un leader».