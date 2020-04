Se esista la possibilità di vendere Dzeko, si proceda si legge oggi nel Corriere dello Sport. Il giocatore lo scorso anno ha firmato un rinnovo, l’idea di cambiare squadra e città non lo stuzzica particolarmente. In Italia potrebbe farsi avanti l’Inter, ed in Spagna il Real Madrid.

Nel rapporto tra cartellino e ingaggio, l’erede giusto potrebbe essere il serbo Dusan Vlahovic, classe 2000 esploso in questo campionato con la Fiorentina. Ma prima di comprare Petrachi deve monetizzare.