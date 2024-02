Ds Hajduk Spalato: “Brekalo? Affare chiuso in 5 ore, dimostra la sua grande voglia di trasferirsi da noi”

Josip Brekalo all’Hajduk Spalato è stata una delle cessioni della Fiorentina in questo mercato di gennaio. L’esterno sta facendo molto bene in Croazia e il direttore sportivo, Mindaugas Nikoličius ha raccontato i retroscena del suo arrivo in Croazia. Ecco le sue parole a HDTV: “Brekalo? Affari del genere non sono mai semplici, ansi. Spesso si incontrano difficoltà di vario tipo, ma quando abbiamo mostrato il nostro interesse l’affare si è chiuso in 5 ore. Questo va a dimostrare tutto l’interesse del giocatore a trasferirsi da noi”.

Foto: Instagram Brekalo