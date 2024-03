Ds Genoa: “Abbiamo deciso di non vendere Gudmundsson alla Fiorentina per non stravolgere la squadra”

Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, è uno dei tanti operatori di mercato presente in queste ore al ‘TransferRoom’ di Roma. All’interno della sua intervista a TMW, l’uomo mercato del Grifone ha ripercorso anche due delle principali trattative di gennaio che hanno riguardato la squadra allenata da Alberto Gilardino, ovvero quella che ha portato Radu Dragusin al Tottenham e quella sfumata con la Fiorentina per Albert Gudmundsson.

Siete stati grandi protagonisti del mercato di gennaio per la cessione di Dragusin al Tottenham e per la mancata cessione di Gudmundsson alla Fiorentina. Come sono andate le due trattative?

“A gennaio e tutt’ora siamo in corsa per determinati obiettivi. Sapevamo che avremmo dovuto scegliere di sacrificare un calciatore cercando il male minore. Sono arrivate offerte per Radu, ci siamo seduti e abbiamo ragionato tra di noi e alla fine è andata così”, ha spiegato il dirigente in merito al centrale ex Juventus volato in Premier League”.

Quindi il punto sulla trattativa coi viola per Gudmundsson:

“Riguardo ad Albert, sempre in funzione di ragionare in maniera strategica ma allo stesso tempo di mantenere una struttura di squadra che ci permettesse di arrivare a fine stagione in maniera giusta, senza stravolgere le cose, abbiamo deciso fosse il caso di tenerlo“. Lo riporta TMW.

LE ULTIME SU BARONE