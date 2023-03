Ds Foggia: “Battimelli? Ha talento, lo aveva chiamato anche la Fiorentina. Ma lo abbiamo tenuto per valorizzarlo”

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore del Foggia, Piergiuseppe Sapio ha così parlato della punta classe 2005 Giuseppe Battimelli, che a dicembre fu qualche giorno in prova alla Fiorentina: “Ha fatto in questi giorni il suo esordio con noi. Ha prospettiva e richieste da club di A e B. Era stato chiamato dalla Fiorentina, l’abbiamo tenuto per valorizzarlo aggregandolo alla prima squadra. Io non regalo niente a nessuno, Battimelli si merita questa possibilità: spero che altri ragazzi possano debuttare da qui a fine anno”.