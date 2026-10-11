DS Como: "Non abbiamo problemi con la Nazionale, ci dispiace fare a meno di Kean per del tempo"
L'attaccante comasco è al centro di un caso tra la squadra e la Nazionale
Smorzare i toni e chiarire la posizione del club dopo la bufera della vigilia. È questo l'obiettivo con cui il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio della sfida contro la Roma, tornando sulle dichiarazioni rilasciate da Cesc Fàbregas a proposito dell'infortunio subito da Moise Kean durante la sosta con gli Azzurri.
«Orgogliosi della Nazionale, nessun conflitto»
Il dirigente lariano ha voluto precisare come la delusione per il problema fisico dell'attaccante non debba essere scambiata per una spaccatura con i vertici della Selezione azzurra:
«La relazione con la Nazionale resta eccellente, anche se è inevitabile che una società resti amareggiata quando un proprio tesserato rientra da un ritiro con un guaio fisico. Vedere i nostri ragazzi vestire la maglia azzurra, e non solo quella, costituisce un grande motivo d'orgoglio per la nostra realtà, specialmente se guardiamo a quanto veniva affermato sul nostro conto fino a poco tempo fa. Nel mondo del pallone si tende spesso a estremizzare, vedendo le dinamiche solo come sintonia totale oppure scontro aperto: non è assolutamente questo il nostro caso. Siamo fieri di aver dato il nostro contributo all'Italia e dispiaciuti di dover fare a meno di Kean, ma la stima e i contatti rimangono ottimi.»