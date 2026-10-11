DS Como: "Non abbiamo problemi con la Nazionale, ci dispiace fare a meno di Kean per del tempo"

L'attaccante comasco è al centro di un caso tra la squadra e la Nazionale

Smorzare i toni e chiarire la posizione del club dopo la bufera della vigilia. È questo l'obiettivo con cui il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio della sfida contro la Roma, tornando sulle dichiarazioni rilasciate da Cesc Fàbregas a proposito dell'infortunio subito da Moise Kean durante la sosta con gli Azzurri.

«Orgogliosi della Nazionale, nessun conflitto»

Il dirigente lariano ha voluto precisare come la delusione per il problema fisico dell'attaccante non debba essere scambiata per una spaccatura con i vertici della Selezione azzurra: