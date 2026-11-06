Dragusin: "Sappiamo quanto significa questa partita per i nostri tifosi. Dobbiamo dare tutto in campo"

Il difensore della Fiorentina, Radu Dragusin ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Fiorentina, raccontandoci le sue sensazioni verso Fiorentina Juventus

Ecco le parole di Radu Dragusin ai canali ufficiali della Fiorentina: Archiviata la vittoria contro il Sassuolo, ecco la Juventus: come ci arriva la Fiorentina? "Ci arriviamo bene. La vittoria contro il Sassuolo ci ha dato ancora più fiducia nella forza del nostro gruppo. Avevamo bisogno di questi tre punti sia per la classifica sia per confermare i progressi delle ultime settimane, soprattutto dopo alcune partite in cui avevamo la sensazione di poter raccogliere di più. Ora ci aspetta un altro avversario forte e vogliamo dare continuità ai risultati positivi. Sappiamo quanto questa partita significhi per i nostri tifosi. Dobbiamo essere concentrati, restare uniti e dare tutto in campo".

Quanto state lavorando per migliorare anche i numeri difensivi? "Molto, ci alleniamo e ci confrontiamo su questo aspetto quasi ogni giorno. Ognuno di noi ha le proprie responsabilità e il modo i cui ci organizziamo e ci aiutiamo in campo è fondamentale per l'equilibrio di tutta la squadra. Dobbiamo migliorare soprattutto nella gestione di alcuni momenti delle partite. Non si può controllare il gioco per tutti i 90 minuti, quindi bisogna sapere rimanere compatti e prendere le decisioni giuste anche quando l'avversario mette pressione. Nelle ultime settimane abbiamo fatto progressi evidenti, abbiamo ancora tanto da lavorare e sono fiducioso che riusciremo a trasformare questi miglioramenti in una maggiore solidità difensiva e in risultati migliori".

Hai debuttato in Serie A con la Juventus nel 2020. Ne hai fatta di strada in questi anni... "Sono orgoglioso del mio percorso, ogni esperienza mi ha aiutato a crescere. Sono arrivato alla Juventus avevo 16 anni e ho avuto l'opportunità di imparare accanto a giocatori di altissimo livello. Alla Sampdoria, alla Salernitana e al Genoa, ho accumulato ulteriore esperienza, mentre al Tottenham ho continuato a crescere sia come calciatore che come persona. L'infortunio mi ha insegnato ad avere pazienza ed apprezzare ogni giorno passato in campo. Ora sono felice alla Fiorentina. Voglio continuare a migliorare, aiutare la mia squadra e regalare ai nostri tifosi più gioie possibili. Se lo meritano pienamente".