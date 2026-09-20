Dragusin: “Ora stiamo diventando squadra. Ho guardato i video di Holjund prima della partita”

Dragusin ha parlato a Dazn dopo la sfida al Napoli

Dragusin ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita, queste le sue parole:“Partita difficilissima contro una squadra forte che ci conosce. Ma oggi siamo stati squadra, compatti e aggressivi e oggi sono contento. Sono contento perché siamo diventati squadra, tosta e aggressiva. Arrivano anche le prestazioni oltre ai risultati.L’intervento su Holjund? Prima ho guardato dei video su di lui, ma l’abbiamo tenuto bene tutto insieme.Io sono molto autocritico. Ho riguardato tutte le partite e dove potevo fare di più, ma ora stiamo diventato una squadra tosta e noi difensori dobbiamo essere ancora più aggressivi sulla palla, però piano piano ci stiamo conoscendo e siamo sulla strada giusta.Il mister ci chiede l’impegno e di essere squadra, è da lì che nascono le prestazioni. Ci chiede tanto atteggiamento e tante corse per i compagni e lo stiamo facendo.”