L'analisi Dragusin male anche con la Romania, Nazione: "90' contro la Polonia con un giallo sulle spalle dopo due minuti"

Da giovedì Vanoli riavrà l'intero gruppo al Viola Park per preparare la trasferta di lunedì sera a Monza. Alcuni hanno ancora impegni con le nazionali

Ultimo giro di impegni internazionali per i giocatori della Fiorentina, attesi oggi dalle sfide delle rispettive selezioni prima di fare ritorno a Firenze. Paolo Vanoli aspetta di riavere il gruppo al completo per preparare la trasferta di lunedì sera a Monza. Da giovedì tutti saranno nuovamente al Viola Park.

Tra i viola più utilizzati c’è Dragusin, rimasto in campo per tutti i novanta minuti nella sfida vinta per 2-1 dalla Romania contro la Polonia (gara non facile, con un giallo sulle spalle dopo due minuti di gioco). Il difensore è atteso oggi da un altro impegno, stavolta in trasferta contro la Bosnia. Possibile un’altra partita intera anche per Beto, che con la Guinea-Bissau ha già affrontato il Madagascar giocando dall’inizio. Le due nazionali si ritroveranno nuovamente di fronte oggi, con l’attaccante viola candidato a una maglia da titolare.

C’è invece chi spera di trovare spazio dopo aver osservato i compagni dalla panchina. È il caso di Njie, alla prima convocazione con la Svezia dei grandi. L’esterno non è stato utilizzato nella vittoria per 3-2 contro la Bosnia e oggi, nella trasferta in Polonia, proverà a ritagliarsi qualche minuto. Stesso discorso per Oulai, rimasto a guardare nella prima sfida della Costa d’Avorio contro il Gambia. Anche per lui secondo confronto consecutivo con lo stesso avversario e possibilità di scendere finalmente in campo.

Attesa soprattutto per Franco Mastantuono, che nella notte italiana tra oggi e domani affronterà il Costa Rica con la sua Argentina. Dopo la panchina nell’amichevole contro l’Uruguay, il talento viola dovrebbe trovare spazio, con la possibilità di partire anche dal primo minuto. E’ lotta apertissima nell’Albiceleste per ritagliarsi il prestigioso ruolo di erede di Messi, contesogli per il momento dal solo Nico Paz.

Ha invece concluso gli impegni con l’Italia Fagioli, reduce da quarantacinque minuti complicati contro il Belgio. Il centrocampista può già concentrarsi sulla Fiorentina e sulla necessità di ritrovare continuità dopo un periodo poco brillante. Già oggi sarà al Viola Park per la ripresa del lavoro con il gruppo di Vanoli.

Lo scrive stamattina in edicola la Nazione