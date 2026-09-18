Doppio play? Vanoli spiega: "Ne abbiamo bisogno visto il talento davanti. La parola chiave è equilibrio"

Tra i tanti temi toccati da Paolo Vanoli in conferenza stampa c'è anche quello del doppio play

Paolo Vanoli, durante la conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli, ha parlato anche dell’utilizzo del doppio play e delle caratteristiche che vuole dalla sua Fiorentina. Un sistema che, secondo il tecnico viola, può essere modificato in base all’avversario e alle esigenze della partita.

“Siamo tutti allenatori e tutti vediamo i moduli come vogliamo. Poi c’è interpretazione, io ho detto che abbiamo bisogno del doppio play più che un play solo come lo scorso anno, perché abbiamo talento davanti. In base alla partita può diventare anche un solo play, perché tutti sanno attaccare la profondità. La parola chiave è equilibrio. Conta gli interpretazioni degli spazi ma magari andando a giro per il campo alle volte perdi equilibrio, in queste partite stiamo migliorando e abbiamo alzato la linea difensiva e recuperato più palle in avanti. Con il Napoli saremmo presuntuosi a dire che non ci faranno soffrire, ma prima dobbiamo vedere la squadra.”