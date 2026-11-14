Dopo Mastantuono, anche Endrick potrebbe fare il viaggio verso la Serie A con Milan e Roma interessate

Il giocatore brasiliano potrebbe imitare le orme del talento ora in viola

Dopo l'approdo estivo di Franco Mastantuono alla Fiorentina, un altro giovane talento di proprietà del Real Madrid entra nei radar della Serie A.

Un altro talento verso il campionato italiano?

L'indiscrezione riguarda il brasiliano Endrick, gioiello prelevato dai Blancos nel 2022 per 72 milioni di euro e rimasto al Palmeiras fino al raggiungimento dei diciotto anni nel 2024. Finora, però, l'attaccante ha collezionato soltanto 141 minuti in questa prima metà di stagione, impreziositi da una rete e un passaggio vincente. Uno spazio troppo ridotto per il giovane verdeoro, che starebbe valutando nuove soluzioni anche per evitare di compromettere la propria convocazione nella nazionale brasiliana guidata da Carlo Ancelotti.

Diversi club sulle sue tracce

Ancora una volta, dunque, il massimo campionato italiano potrebbe rappresentare l'opzione ideale per il club spagnolo: stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, in prima fila sul giocatore ci sarebbero Milan e Roma. L'ostacolo principale per le due società italiane riguarda tuttavia la formula dell'operazione, poiché il Real Madrid preferirebbe cedere il cartellino a titolo definitivo, discostandosi dalla modalità utilizzata la scorsa estate per Mastantuono.