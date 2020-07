La Fiorentina ha ottenuto un pareggio importantissimo contro il Verona. Dopo un primo tempo molto brutto, la squadra viola è riuscita a pareggiare proprio all’ultimo istante con un gol di Cutrone su bellissimo assist di Federico Chiesa.

Il giocatore autore dell’assist, che forse si ricordava le numerose critiche ricevute nelle ultime settimane, ha fatto l’esultanza di zittire. Per certo non si può dare nulla nell’esultanza del giocatore viola, visto che non c’erano tifosi presenti allo stadio. La sensazione che resta è quella che il giocatore abbia voluto polemizzare per alcune critiche di troppo ricevute.

https://www.labaroviola.com/fiorentina-pareggio-cutrone/108848/

https://www.instagram.com/acffiorentina/?hl=it