Dodô torna al centro del dibattito: "E' in rosa, perché non usarlo??" Bucchioni 'provoca' Vanoli

Il giornalista, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, propone le sue scelte per la sfida di domenica e suggerisce a Vanoli il ritorno del brasiliano

La Fiorentina si prepara ad affrontare il Como e, in vista della gara di domenica, si accendono le discussioni sulle scelte di formazione. A dire la sua è stato Enzo Bucchioni, che durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana ha delineato il suo undici ideale, soffermandosi soprattutto sulle difficoltà emerse in difesa e sulle possibili alternative a disposizione di Vanoli.

Difesa, dubbi su Ranieri e una proposta per le fasce

Il giudizio del giornalista sulla prestazione di Ranieri a Genova è particolarmente severo, anche se la mancanza di alternative potrebbe spingere l'allenatore a confermare le scelte delle ultime partite.

“Ranieri ha fatto una partita inguardabile a Genova, però non puoi farlo fuori perché non hai alternative, quindi continuerà con la coppia vista finora e, probabilmente, con Viery terzino. Il problema può essere che il Como svaria molto e il brasiliano sulla sinistra potrebbe andare in difficoltà. Io metterei Jimenez a sinistra, che lo avevo visto bene al Milan, e Dodô a destra. E' in rosa, perché non usarlo?”

La proposta è dunque quella di puntare su Jimenez sulla corsia mancina e su Dodô a destra, cercando una soluzione che possa offrire maggiori garanzie contro i movimenti offensivi della squadra lariana.

L'ipotesi di un cambio a centrocampo

Bucchioni ha inoltre suggerito a Vanoli di valutare una modifica tattica per dare maggiore equilibrio alla squadra. L'idea è quella di passare a un centrocampo a rombo, con l'obiettivo di compattare il reparto e affidarsi a una coppia offensiva ben definita.

“Se Vanoli volesse provare a cambiare qualcosa potrebbe provare a mettere un rombo a centrocampo per cercare di compattare di più con Mastantuono e Pellegrino davanti per cercare di avere delle certezze che in questo momento non ci sono”