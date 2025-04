Dodò è già al Viola Park: il brasiliano ha guardato dalla panchina la rifinitura in vista del Betis

Dodo è già al Viola Park. Il terzino brasiliano è stato costretto allo stop a causa di un’operazione all’appendicite, ma non ha voluto far mancare la sua vicinanza alla squadra. Infatti, come si vede dalle foto postate su Instagram dalla Fiorentina, Dodò ha assistito alla rifinitura dei viola da bordocampo. I suoi tempi di recupero sono ancora incerti, ma il brasiliano scalpita per rientrare: possibile vederlo già in campo nella sfida di ritorno al Franchi? Seguiranno aggiornamenti.

