Disastro Napoli a Venezia, i lagunari battono 1-0 gli azzurri e vanno a -1 dalla Fiorentina

I veneti hanno inflitto agli uomini di Allegri una sconfitta inaspettata

Clamoroso allo stadio Pierluigi Penzo di Sant'Elena: subito dopo la staffetta in panchina Stroppa-Nicola, il Venezia ottiene i primi 3 punti dell'anno... contro il Napoli di Allegri. Che esagera col turnover in ottica Champions League (dando fiducia, tra i tanti esempi, a un Lucca davvero evanescente) e finisce per dare fiducia al fanalino di coda, in rete con Akor Adams a inizio ripresa su indecisione di Amir Rrahmani. Ai 68', poi, Stankovic para un rigore al subentrato De Bruyne e assegnato per un intervento falloso in area di Matias Moreno su Hojlund, anch'egli neoentrato. Il portiere figlio d'arte si esalta nel finale, chiudendo la saracinesca agli avanti del Napoli. Finisce 1-0. Con questo risultato, dopo 7 partite disputate, il Venezia muove finalmente la classifica e sale a quota 3 (restando tuttavia all'ultimo posto, ma avvicinando tutte le contendenti in zona salvezza). Il Napoli, invece, resta a quota 10.