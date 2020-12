Secondo quanto riportato da As, l’attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid Diego Costa vuole la risoluzione del contratto immediata. Il suo contratto termina il 30 giugno del 2021 e già diverse squadre si sono fatte avanti per prenderlo. Inoltre la Juventus ci sta pensando seriamente visto l’arrivo difficile dell’attaccante polacco Milik dal Napoli. Il presidente partenopeo chiede almeno 10 milioni di euro e per i bianconeri la cifra richiesta è troppo elevata. Però oltre alla Juventus anche il Milan è interessato al giocatore a causa degli infortuni di Ibrahimovic. Ma chissà se non potrà arrivare gratis alla corte di Prandelli alla Fiorentina per giocare in attacco insieme al serbo Dusan Vlahovic. Infine il giocatore percepisce un ingaggio molto alto di circa 8 milioni di euro per le società Italiane. Però sognare non costa nulla…

Di Chiara Cianferoni

