Diao salta la Fiorentina, l'attaccante sarà out per tre settimane per un infortunio muscolare
L'attaccante senegalese salta Firenze come Kean
Arrivano pessime notizie per Cesc Fabregas alla vigilia della trasferta contro la Fiorentina. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'attaccante senegalese Assane Diao ha riportato un infortunio muscolare che lo terrà lontano dai campi di gioco per circa tre settimane.
Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia sinistra. Un verdetto che esclude categoricamente la sua presenza sul terreno di gioco del "Franchi" per il match di domani.
Emergenza attacco per Fabregas
Il percorso di recupero stimato per Diao si attesta sui 21 giorni, anche se le sue condizioni verranno valutate di settimana in settimana dallo staff medico lombardo per stabilire con maggior precisione la data del rientro.
Per il tecnico del Como si tratta dell'ennesima emergenza nel reparto avanzato: l'assenza di Diao va infatti ad aggiungersi a quella di Moise Kean, ancora ai box per i noti problemi alla tibia. Scelte pressoché obbligate, dunque, per l'attacco lariano in vista del delicato impegno contro la formazione viola.