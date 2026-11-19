Diallo e Tashima sfidano Infantino per la presidenza della FIFA: si voterà il 18 marzo 2027
L'attuale presidente avrà due sfidanti per la ricandidatura
Sono state ufficializzate le tre candidature per la corsa alla presidenza della FIFA. Secondo quanto riferito dall'ANSA, l'attuale presidente Gianni Infantino dovrà vedersela con il numero uno della Federazione calcistica francese, Philippe Diallo, e con il vertice della Federcalcio giapponese, Kozo Tashima. Adesso la parola passa alla commissione elettorale, chiamata a valutare la validità formale delle domande presentate.
L'appuntamento con le urne è fissato per il prossimo 18 marzo a Rabat, in Marocco. Per conquistare la carica, il candidato vincente dovrà raccogliere la maggioranza delle preferenze espresse dalle 211 federazioni nazionali affiliate alla FIFA.