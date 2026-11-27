Di Natale svela: "Nel 2004 mi voleva la Fiorentina, ma non chiusero subito e sono andato all'Udinese"

L'ex capitano friulano ha rivelato che si sarebbe potuto vestire di viola

In vista della sfida tra Udinese e Fiorentina, Antonio Di Natale ha svelato ai microfoni del Messaggero Veneto un retroscena di mercato risalente al 2004, anno in cui fu vicinissimo al trasferimento in maglia viola: «L’Empoli era appena sceso di categoria e avevo già un accordo di massima con la Fiorentina, che però temporeggiò troppo. A pochi giorni dal gong del mercato arrivò l’inserimento dell’Udinese: raggiunsi Milano e lì chiusi con Gino Pozzo e Pierpaolo Marino».

Il rifiuto alla Juventus «Quando mi informarono della proposta bianconera, ci dormii sopra una notte; il giorno seguente entrai nell’ufficio del presidente e gli comunicai la mia volontà di restare. È andata esattamente così. Una decisione poco capita? È lo stesso discorso che si fa per Totti quando disse di no al Real Madrid. Ognuno è artefice del proprio percorso: io presi quella strada e non ho mai avuto rimpianti. In Friuli ho vissuto pagine indimenticabili: i miei dodici anni a Udine hanno coinciso con l’epoca d’oro del club e, fatta eccezione per l’ultimo campionato, siamo sempre rimasti al riparo dai bassifondi della classifica. In poche parole, un capolavoro».